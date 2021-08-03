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3 августа 2021, 18:37

Россия в недельный срок высылает эстонского дипломата

Здание МИДа

Это была ответная реакция российского МИДа. Фото: Владимир Мартьянов

Из-за шпионского скандала российская сторона объявила сотрудника эстонского диппредставительства персоной нон грата. В течение недели он должен покинуть территорию России.

Это ответная реакция МИДа России на высылку сотрудника российского посольства в Эстонии. Нота вручена послу Эстонии в России Маргусу Лайдре. Об этом говорится в комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова, опубликованном на сайте МИДа РФ.

"Посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в комментарии Александра Бикантова.

Он предложил эстонским властям остановиться и не усложнять ещё больше и без того обострённую ситуацию.

Напомним, 7 июля консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже. В ответ 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в Эстонии.

Областная газета Свердловской области

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