Александр Лукшаенко заявил, что его уход с поста президента Белоруссии произойдёт "очень скоро"

Глава Белоруссии также высказался о будущих кандидатах в президенты. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах после ухода с поста главы государства, отметив, что это может случиться "очень скоро". Он также высказался о будущих кандидатах в президенты.

На встрече с журналистами и представителями общественности в понедельник, 9 августа, Александр Лукашенко сказал, что он не собирается держаться за президентское кресло "посиневшими пальцами".

"Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. <...> Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - передаёт слова президента Белоруссии ТАСС.

По мнению Александра Лукашенко, беспорядки и массовые акции, произошедшие в Белоруссии в августе прошлого года после президентских выборов, показали, что сейчас в стране есть около 15-20 человек, достойных поста главы государства. При этом действующий президент считает, что все они "чем-то похожи на него".

"Они надёжны, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство за них проголосует", - добавил он.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК страны по итогам голосования главой государства уже в шестой раз стал Александр Лукашенко. Одним из первых белорусского лидера поздравил с победой Президент России Владимир Путин.

В ночь на 10 августа, сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Жители Минска и других городов вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Мирные акции переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

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