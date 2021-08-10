Александр Лукашенко назвал условие для признания Крыма российским

Глава Белоруссии готов «переступить» через ранее подписанные документы. Фото: пресс-служба Кремля

Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию. Об этом белорусский лидер заявил в ходе «Большого разговора с президентом», в котором приняли участие порядка 300 представителей общественности Белоруссии, экспертного сообщества и журналистов.

Рассуждая на тему интеграции России и Белоруссии, Александр Лукашенко сказал: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».

Он также подчеркнул, что пойдёт на этот шаг, хотя его «многое связывает». Александр Лукашенко добавил, что готов «переступить» через ранее подписанные документы, в том числе Будапештскую декларацию. «У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и всё остальное», - заявил белорусский лидер.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержало такое решение. Результаты голосования отказались принять Украина и многие страны Запада. Они заявили, что полуостров был захвачен силой. Москва отвергает обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Как писала «Областная газета», Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» также рассказал о своих планах после ухода с поста главы государства. По его словам, это может случиться «очень скоро».