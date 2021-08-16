Вооружённая и обученная американцами афганская армия сдала Кабул

Фото: Галина Соловьёва

В воскресенье, 15 августа, мир облетело сообщение о том, что над президентским дворцом в Кабуле поднят флаг запрещённого в России движения «Талибан», а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из своей страны (предположительно – в Таджикистан). Накануне сообщалось что к концу прошлой недели талибы уже контролировали все провинции страны и две трети уездных городов.

Хотя всего месяц назад президент США Джо Байден заявлял, что вывод американских войск из Афганистана не приведёт к падению правительства этой страны, так как хорошо оснащённая и прекрасно обученная американцами афганская правительственная армия несравненно сильнее талибских отрядов. США, заверял американский лидер, и после вывода своих войск продолжат оказывать афганской армии поддержку финансами, вооружением, продовольствием, и даже авиаударами по боевикам.

Как видим, афганским правительственным силам это не помогло. Оставшись один на один с боевиками, они предпочли сдаться на милость победителей, сложив перед ними все горы полученного от американцев оружия, что дало основание представителю «Талибана» Мохаммаду Наиму заявить, что война в Афганистане окончена. Тип и форма власти в стране, по его словам, будут определены ближайшее время, хотя в обращении к населению талибы уже назвали своё государство «Исламским эмиратом», а владельцы магазинов на улицах Кабула и других городов поспешили убрать с вывесок и рекламных плакатов изображения женщин с открытыми лицами и прочие осуждаемые радикальными исламистами «вольности».

Вчера было объявлено, что для предотвращения хаоса в стране создан Координационный совет, в состав которого вошли бывший президент Афганистана Хамид Карзай, председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр. Не сообщается, как именно этот совет будет «предотвращать хаос», но вчера, например, в Кабульском аэропорту, территорию которого штурмовали тысячи желающих покинуть страну афганцев, охране удалось остановить хаос, лишь открыв огонь на поражение и убив несколько человек…

Понятно, что нынешние события в Афганистане внутри самих США не добавят внутриполитической стабильности. Достаточно сказать, что бывший президент страны Дональд Трамп уже заявил, что «действия Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений США».

Что же касается России, то спецпредставитель Президента РФ по Афганистану Замир Кабулов выразил уверенность, что отношения нашей страны с новыми властями Афганистана будут дружественными. Хотя о снятии с «Талибана» статуса запрещённой в нашей стране организации речь пока не идёт, российские дипломаты готовятся к переговорам с лидером талибов Абдулом Гани Барадаром в Дохе, столице Катара. Ранее талибы уже заверили российскую сторону, что намерены строить «цивилизованное государство без терроризма и наркотиков». А как отмечала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, наша страна готова предоставить в Москве площадку для диалога всем афганским сторонам по мирному урегулированию.

Справка «ОГ» После вывода в 1989 году из Демократической Республики Афганистан находившегося там почти 10 лет контингента Советских войск афганская правительственная армия три года успешно противостояла боевикам и потерпела поражение только после прекращения поставок из России боеприпасов и горючего. В 1996 году к власти в Афганистане пришли талибы, провозгласившие страну Исламским эмиратом. Но в 2001 году после ввода в страну войск США и их союзников по НАТО власть талибов была свергнута, а государство стало называться Исламской Республикой Афганистан. 20 лет пребывания американских войск в ИРА обошлись казне США в 800 млрд долларов, ещё 700 млрд потратили их союзники по НАТО. Но созданная, вооружённая и обученная американцами афганская армия не смогла самостоятельно противостоять боевикам даже пару недель. Зато наркотрафик из Афганистана за время пребывания там западного контингента увеличился в 40 раз, и в настоящее время на эту страну приходится около 85 процентов мирового производства героина и морфина.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 No1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».