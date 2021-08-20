Россия предложила вывезти афганцев в готовые их принять страны

Эвакуировать беженцев планируют самолётами гражданской авиации. Фото: Алексей Кунилов.

Россия готова предоставить самолёты для вывоза беженцев с территории Афганистана в любую страну, согласную их принять. При этом ограничений по числу рейсов не планируется.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Россия готова предоставить услуги своей гражданской авиации и перевезти «любое количество афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приёму и размещению». Такие меры наша страна готова предпринять, чтобы предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации.

Дипломат отметила, что сейчас в Афганистане царит хаос. Из страны не удаётся эвакуировать, как граждан стран западной коалиции, так и афганцев, которые сотрудничали с миссией НАТО. Теперь они оказались оставленными на произвол судьбы вместе с семьями.

Ранее стало известно, что для предотвращения хаоса в стране создан Координационный совет, в состав которого вошли бывший президент Афганистана Хамид Карзай, председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр. Как именно этот совет будет обеспечивать правопорядок, неизвестно. Показательно, что 16 августа, когда аэропорт Кабула штурмовали тысячи желающих покинуть страну, охране удалось остановить толпу, лишь открыв огонь на поражение и убив несколько человек.

Мировые информагентства опубликовали кадры, на которых афганцы в панике всеми правдами и неправдами стремятся попасть в американский военный транспортный самолёт в надежде покинуть страну. Люди цеплялись за стойки шасси. Некоторые из них упали с высоты вскоре после взлёта.

Как писала «Областная газета», в воскресенье, 15 августа, мир облетело сообщение о том, что над президентским дворцом в Кабуле поднят флаг движения «Талибан» (движение - запрещённое в России), а президент Афганистана Ашраф Гани, как и множество чиновников, бежал из своей страны.