Ангела Меркель в последний раз встретилась с Владимиром Путиным в статусе канцлера Германии

Владимир Путин заявил, что ФРГ остаётся для России одним из основных торгово-экономических партнёров. Фото: пресс-служба Кремля.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Это её последняя встреча с российским лидером в должности главы правительства ФРГ.

После самолёта Ангела Меркель сразу же направилась в Александровский сад, где приняла участие в возложении венка к могиле Неизвестного солдата.

При встрече Владимир Путин вручил Ангеле Меркель букет хризантем и пионов. В свою очередь Федеральный канцлер поприветствовала Президента России, сказав по-русски "добрый день" и добавила уже по-немецки "дорогой Владимир".

В начале встречи Владимир Путин заявил, что ФРГ остаётся для России одним из основных торгово-экономических партнёров не только в Европе, но и по всему миру. Также глава государства выразил надежду, что визит Федерального канцлера будет не просто прощальным, но и "наполненным серьёзным, деловым содержанием".

"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, хорошо, что мы говорим друг с другом. Мы намерены и дальше поддерживать контакты и говорить друг с другом", - ответила Владимиру Путину Ангела Меркель.

Как сообщается на сайте Кремля, Федеральный канцлер Германии намерена обсудить с Президентом России конференцию по Ливии, ситуацию в Афганистане, российско-немецкие торговые отношения, а также Год Германии в России.