Владимир Путин анонсировал встречу по Афганистану в рамках ОДКБ

Товарооборот между странами вырос более чем на 33% в первом полугодии. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Руководители союзных государств отметили важные вехи в развитии двусторонних отношений и затронули проблемы Афганистана.

Российский лидер, обращаясь к своему коллеге, сказал, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в прошлом году спад в товарообороте был незначительным — порядка 4%. При этом за первое полугодие текущего года товарооборот между странами вырос более чем на 33% сразу, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин затронул тему безопасности государств. «Сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане», - отметил он, высказав надежду, что в понедельник, 23 августа, в режиме видеоконференции состоится совещание членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь согласился, что проблемы безопасности стран всегда остаются темой для регулярного двустороннего общения и сотрудничества. «Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблем безопасности. И эта проблема особенно становится всё более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане. Хотел бы сегодня выслушать вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно с общих позиций проводить нашу политику», - подчеркнул лидер союзного государства. Он также отметил, что граничащие регионы России и Казахстана дают 70% товарооборота между странами.

Кроме того, он выразил надежду, что встреча форума приграничных регионов состоится в октябре, «поскольку люди ждут». «Это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям», - выразил мнение Касым-Жомарт Токаев.