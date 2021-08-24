Управлять Афганистаном будет совет из 12 человек

Боевики не намерены восстанавливать пост президента страны. Фото: Галина Соловьёва

Лидеры террористического движения «Талибан» (запрещено в России) избрали способ управления Афганистаном. Для этого они сформируют совет из 12 человек. В него планируется включить некоторых членов предыдущего правительства страны.

По данным журнала Foreign Policy, тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут:

мулла Абдул Гани Барадар, глава политического офиса «Талибана» (организация запрещена в РФ) в Дохе;

глава военной комиссии «Талибана» (организация запрещена в РФ) мулла Моулави Якуб, сын основателя движения муллы Омара;

Халиль аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани».

Боевики приняли решение не восстанавливать пост президента страны или какого-либо иного единоличного лидера. При этом они рассматривают возможность предложить некоторым членам предыдущего правительства места в новом кабинете министров. Благодаря новому руководящему органу, лидеры «Талибана» (запрещена в РФ) хотят повысить шансы получить признание легитимности от международного сообщества, пишет издание.

В публикации также говорится, что афганцы хотят видеть в составе правящего совета Ахмада Масуда, сына полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Но его появление в составе совета маловероятно, так как сейчас он возглавил силы сопротивления боевикам в последней неподконтрольной талибам афганской провинции Панджшер.

Как писала «Областная газета», в воскресенье, 15 августа, мир облетело сообщение о том, что над президентским дворцом в Кабуле поднят флаг движения «Талибан» (запрещено в России), а президент Афганистана Ашраф Гани, как и множество чиновников, бежал из своей страны.

Позже стало известно, что для предотвращения хаоса в стране создан Координационный совет, в состав которого вошли бывший президент Афганистана Хамид Карзай, председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр. Как именно этот совет будет обеспечивать правопорядок, неизвестно. Показательно, что 16 августа, когда аэропорт Кабула штурмовали тысячи желающих покинуть страну, охране удалось остановить толпу, лишь открыв огонь на поражение и убив несколько человек.

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