Владимир Путин обсудил с Нарендрой Моди ситуацию в Афганистане

Российский лидер и премьер Индии сказали о важности скоординированных действий для установления в Афганистане мира и стабильности, а также обеспечения безопасности всего региона. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию в Афганистане и борьбу с коронавирусом в Индии.

Российский лидер и премьер Индии сказали о важности скоординированных действий для установления в Афганистане мира и стабильности, а также обеспечения безопасности всего региона. Владимир Путин и Нарендра Моди договорились наращивать сотрудничество в сфере противодействия терроризму и наркоугрозе, которые исходят от Афганистана, а также условились консультироваться по дальнейшему развитию ситуации.

Также во время телефонного разговора были затронуты вопросы двусторонних отношений особо привилегированного стратегического партнёрства, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщается на сайте Кремля.

Индийский премьер-министр поблагодарил Президента России за оказываемую помощь в борьбе с распространением коронавируса в стране. Это касается как поставок российских вакцин от ковида, так и передачи необходимого медоборудования.

В конце разговора Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили график дальнейших контактов.

Напомним, 21 августа глава России принял в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Руководители союзных государств отметили важные вехи в развитии двусторонних отношений и затронули проблемы Афганистана.

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