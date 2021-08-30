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30 августа 2021, 13:32

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днём рождения

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Российский лидер пожелал президенту Белоруссии успехов, здоровья и благополучия. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днём рождения. Сегодня президенту Республики Беларусь исполняется 67 лет.

Владимир Путин заявил, что высоко ценит усилия Александра Лукашенко по укреплению союзнических отношений между братскими государствами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на всём материке.

"Уверен, что Ваш богатый опыт государственного руководителя будет и впредь служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в стране. Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал президенту Белоруссии успехов, здоровья и благополучия.

Напомним, что в сентябре прошлого года Александр Лукашенко шестой раз подряд вступил в должность главы Республики Беларусь. При этом в начале августа уже текущего года Лукашенко рассказал о своих планах после ухода с поста главы государства, отметив, что это может случиться "очень скоро".

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Областная газета Свердловской области

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