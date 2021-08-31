США полностью вывели свои войска из Афганистана

Свою военную миссию в Афганистане Соединённые Штаты начали после теракта 11 сентября 2001 года. Фото: Галина Соловьёва.

В Пентагоне сообщили о завершении вывода войск армии США из Афганистана и операции по эвакуации гражданских из Кабула. Свою военную миссию в Афганистане Соединённые Штаты начали после теракта 11 сентября 2001 года.

Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что вывод войск из страны означает конец почти 20-летней военной миссии.

"Последний [военно-транспортный самолёт] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая после полудня 30 августа в 15:29 по времени восточного побережья США (22:29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана", - передаёт слова генерала ТАСС.

Кеннет Маккензи отметил, что несмотря на завершение военной фазы миссии, США продолжит организовывать вывоз из Кабула американских граждан и афганцев, которые помогали американцам.

По словам генерала, перед выводом войск из Афганистана военные вывели из строя почти всю технику США, чтобы никто не смог ею воспользоваться. Речь идёт о 70 бронемашинах, 73 единицах авиатехники и 27 военных внедорожниках Humvee.

Напомним, 15 августа стало известно, что над президентским дворцом в Кабуле поднят флаг движения "Талибан" (запрещено в России), а президент Афганистана Ашраф Гани, как и множество чиновников, бежал из своей страны.

Позже, 24 августа, лидеры запрещённого в России движения "Талибан" избрали способ управления Афганистаном. Для этого они сформируют совет из 12 человек. В него планируется включить некоторых членов предыдущего правительства страны.

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