Глава МИД РФ: Россия не планирует быть посредником между участниками конфликта на севере Афганистана

Террористы не намерены оставлять территорию не захваченной. Фото: Галина Соловьёва

Россия не планирует выступать посредником для урегулирования конфликта в Панджшерском ущелье на севере Афганистана. Руководство страны считает, что этим должны заниматься задействованные стороны.

Об этом министр иностранных дел России рассказал во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"На счёт Панджшерского ущелья. Мы уже давно призываем талибов (члены террористической организации, запрещённой в РФ) и другие этнические, политические группы в Афганистане договариваться о создании инклюзивного перехода на границах. Выступать посредником в этих переговорах мы сейчас не планируем", - сообщил глава МИД РФ.

Панджшерское ущелье - территория на севере Афганистана в провинции Панджшер, которая ещё находится не под контролем террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ). Здесь идут бои повстанцев и представителей террористической организации. Боевики пытаются завоевать ущелье и установить свою власть.

Напомним, 15 августа стало известно, что над президентским дворцом в Кабуле поднят флаг движения "Талибан" (запрещено в России), а президент Афганистана Ашраф Гани, как и множество чиновников, бежал из своей страны.

Позже, 24 августа, лидеры запрещённого в России движения "Талибан" избрали способ управления Афганистаном. Для этого они сформируют совет из 12 человек. В него планируется включить некоторых членов предыдущего правительства страны.

31 августа в Пентагоне сообщили о завершении вывода войск армии США из Афганистана и прекращении операции по эвакуации гражданских из Кабула.