Президенты России и Сирии обсудили борьбу с международным терроризмом

Также российский лидер поздравил главу Сирии с прошедшим днём рождения. Фото: пресс-служба Кремля.

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели рабочую встречу, на которой обсуждалась борьба с международным терроризмом, политическая ситуация в Сирии и вопросы гуманитарного сотрудничества. Также российский лидер поздравил главу Сирии с прошедшим днём рождения.

В самом начале встречи Владимир Путин поздравил Башара Асада с днём рождения, который президент Сирии отметил 11 сентября, и лично высказался о прошедших ещё в конце мая президентских выборах. Напомним, тогда Башар Асад набрал 95,1% всех голосов.

"Результаты говорят о том, что люди Вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, всё-таки с Вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Владимир Путин напомнил, что совместными усилиями сирийских и российских вооружённых сил от террористов удалось освободить около 90% все территории страны. Он также отметил усилия Башара Асада по налаживанию диалога с оппонентами.

При этом российский лидер считает проблемой присутствие на отдельных территориях Сирии иностранных вооруженных сил без решения ООН и без санкции Асада.

"Хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились. У этого есть, конечно, определённые причины. Есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов", - подчеркнул в свою очередь президент Сирии.

Также главы двух государств обсудили первые поставки вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Сирию.

"Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день", - заявил Владимир Путин.