Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию

Владимир Путин принял участие заседании в режиме видеоконференции. Фото: пресс-служба Кремля

В Таджикистане сегодня, 17 сентября, состоялось заседание стран-лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Они одобрили вступление Ирана в организацию в качестве постоянного члена.

Об этом объявил глава Министерства иностранных дел исламской республики Амир Абдоллахиан, передаёт РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе Кремля, заседание прошло в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Во встрече также участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Имран-Хан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На заседание также были приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух как главы государств – наблюдателей при ШОС, а также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов как гость председательствующей стороны.

Президент России Владимир Путин поддержал вступление страны в ШОС, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие исламской республики в работе организации. Ранее Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.

«Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был одобрен лидерами организации в присутствии президента нашей страны. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики», - цитирует слова главы МИД страны агентство ISNA.

По итогам дня был подписан пакет документов, в том числе принята Душанбинская декларация двадцатилетия ШОС.

Напомним, в начале ноября 2020 года заседание Совета глав государств – членов ШОС состоялось в режиме видеоконференции под председательством Владимира Путина. Участники обсудили актуальные вопросы международной повестки дня от борьбы с коронавирусом до сохранения исторической памяти. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи отметил возрастающее влияние ШОС в решении глобальных проблем и призвал мировое сообщество к дальнейшему сотрудничеству в интересах человечества. Подробности читайте в материале «Областной газеты».