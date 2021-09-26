В Германии сегодня выбирают нового канцлера

Ангела Меркель занимала этот пост 16 лет. Фото: пресс-служба Кремля

В Германии 26 сентября проходят выборы в Бундестаг. Граждане ФРГ голосуют за новый состав парламента.

После голосования на основании распределения мандатов в немецком парламенте сформируют новое правительство во главе с новым канцлером. В Германии сейчас числится около 60,4 млн избирателей. Страна использует смешанную избирательную систему, сочетающую мажоритарный и пропорциональный принципы. Половину депутатов избирают в 299 избирательных округах при помощи прямого голосования, другая - по партийным спискам, сообщает ТАСС.

У немцев есть выбор из 47 партий. За места в Бундестаге борются 6 211 кандидатов, в том числе - 2 024 женщины. Свой выбор уже сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой Эльке Бюденбендер. Они проголосовали на избирательном участке, организованном в школе имени Эриха Кестнера на западе Берлина.

Участки проработают до 18:00 (19:00 по мск). Первые данные экзитполов опубликуют сразу после закрытия участков. Тогда начнут поступать комментарии от представителей политических сил. Предварительные результаты выборов опубликуют в ночь на понедельник.

До выборов канцлером Германии была Ангела Меркель. Она занимала этот пост 16 лет. Меркель одержала победу на четырёх выборах в Бундестаг.

Напомним, последняя встреча Ангелы Меркель с Владимиром Путиным в должности Федерального канцлера Германии состоялась 20 августа. Они обсудили будущее взаимоотношений двух стран.