Социал-демократическая партия Германии побеждает на выборах в бундестаг

26 сентября в Германии прошли выборы Бундестаг. Граждане ФРГ голосовали за новый состав парламента. По предварительным данным, лидируют социал-демократы с 25,7% голосов.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал худший результат в истории. Консерваторы набрали 24,1% голосов. Они сформируют вторую по численности фракцию в немецком парламенте.

Третье место на выборах заняли "Зеленые" с 14,8% голосов, четвёртое - заняла Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов, пятое - правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, шестое - Левая партия с 4,9%. Последняя получает три прямых мандата в избирательных округах, поэтому проходит в будестаг, пишет ТАСС. Малым партиям, которые не преодолели пятипроцентный барьер, отданы 8,8% голосов. Вероятно, Германию ждёт смена политического курса.

Главными претендетами на пост канцлера являются кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.

До этого канцлером Германии была Ангела Меркель. Она одержала победу на четырёх выборах в Бундестаг и занимала пост канцлера 16 лет. В этом году Меркель не избиралась в парламент и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер.