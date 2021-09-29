Новым премьер-министром Японии станет Фумио Кисида

В Японии избран новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) - им стал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Он же займёт пост премьер-министра Японии.
Во втором туре голосования Фумио Кисида получил 257 из 427 голосов, что обеспечило ему победу. Основной оппонент Кисиды на выборах - бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно - набрал 170 голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЛДП.
Остальные участники выборов - Санаэ Такаити и Сэйко Нода - выбыли из голосования на первом туре, не набрав достаточного количества голосов. Фумио Кисиду утвердят на пост председателя правительства Японии 4 октября.
Напомним, в августе 2020 года премьер-министр Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку. Вслед за ним в отставку ушёл весь состав кабмина. Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга.
Фумио Кисида родился в 1957 году в семье потомственных политиков. Он окончил юридический факультет университета Васэда и в 1993 году впервые избрался в ключевую нижнюю палату парламента Японии от Либерально-демократической партии.
В 2007-2008 годах Фумио Кисида был министром по делам Окинавы и "северных территорий", то есть Курильских островов. С 2012 по 2017 год он был министром иностранных дел, а после этого возглавил политсовет ЛДП.