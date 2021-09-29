Новым премьер-министром Японии станет Фумио Кисида

Во втором туре голосования Фумио Кисида получил 257 из 427 голосов, что обеспечило ему победу. Фото: пресс-служба Кремля.

В Японии избран новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) - им стал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Он же займёт пост премьер-министра Японии.

Во втором туре голосования Фумио Кисида получил 257 из 427 голосов, что обеспечило ему победу. Основной оппонент Кисиды на выборах - бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно - набрал 170 голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЛДП.

Остальные участники выборов - Санаэ Такаити и Сэйко Нода - выбыли из голосования на первом туре, не набрав достаточного количества голосов. Фумио Кисиду утвердят на пост председателя правительства Японии 4 октября.

Напомним, в августе 2020 года премьер-министр Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку. Вслед за ним в отставку ушёл весь состав кабмина. Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга.