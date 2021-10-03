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3 октября 2021, 17:18

На выборах в Грузии лидирует правящая партия

Мужчина в кабинке

Выборы прошли в субботу, 2 октября. Фото: Владимир Мартьянов

В субботу в Грузии прошли выборы депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов. По предварительным результатам лидирует, правящая партия.

Подсчитаны голоса с 99,92% участков. За правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" проголосовало 46,65% избирателей, у оппозиционного "Единого национального движения", которое основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, - 30,7% голосов. Об этом сообщает ТАСС. По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой 7,8% голосов.

Также обработали голоса с 96,23% участков, где проходили выборы мэра Тбилиси. Действующий глава столицы страны Каха Каладзе набирает 44,96%. У его главного оппонента, председателя ЕНД Ники Мелии - 33,94%. Третью строчку занимает Георгий Гахария с 9,34% голосов. Если никто из кандидатов не наберёт более 50% голосов, в Тбилиси пройдёт второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.

Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.

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Областная газета Свердловской области

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