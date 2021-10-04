В Японии утвердили состав нового правительства

В Японии утвердили состав нового кабмина страны. Свои должности в нём сохранили главы только двух ведомств. Новым премьер-министром Японии был избран председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида.
Согласно данным на сайте парламента Японии, Фумио Кисида получил 311 из 458 голосов - почти 68%. Лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано, который идёт следом за Кисидой, получил 124 голоса.
Сегодня утром в преддверии выборов нового состава кабмина Японии правительство премьер-министра Ёсихидэ Суги в полном составе ушло в отставку.
По последним данным, кабмин Фумио Кисиды будет состоять преимущественно из новых лиц. Свои позиции сохранили только министр обороны Японии Нобуо Киси и глава МИД Тосимицу Мотэги, сообщает ТАСС.
Напомним, в августе 2020 года премьер-министр Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку. Вслед за ним в отставку ушёл весь состав кабмина. Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга.
Фумио Кисида родился в 1957 году в семье потомственных политиков. Он окончил юридический факультет университета Васэда и в 1993 году впервые избрался в ключевую нижнюю палату парламента Японии от Либерально-демократической партии.
В 2007-2008 годах Фумио Кисида был министром по делам Окинавы и "северных территорий", то есть Курильских островов. С 2012 по 2017 год он был министром иностранных дел, а после этого возглавил политсовет ЛДП.
Он стал 100-м премьер-министром Японии.