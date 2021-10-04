В Японии утвердили состав нового правительства

Большинством голосов на пост премьер-министра Японии избран Фумио Кисида. Фото: пресс-служба Кремля.

В Японии утвердили состав нового кабмина страны. Свои должности в нём сохранили главы только двух ведомств. Новым премьер-министром Японии был избран председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида.

Согласно данным на сайте парламента Японии, Фумио Кисида получил 311 из 458 голосов - почти 68%. Лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано, который идёт следом за Кисидой, получил 124 голоса.

Сегодня утром в преддверии выборов нового состава кабмина Японии правительство премьер-министра Ёсихидэ Суги в полном составе ушло в отставку.

По последним данным, кабмин Фумио Кисиды будет состоять преимущественно из новых лиц. Свои позиции сохранили только министр обороны Японии Нобуо Киси и глава МИД Тосимицу Мотэги, сообщает ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года премьер-министр Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку. Вслед за ним в отставку ушёл весь состав кабмина. Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга.