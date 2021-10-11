Французские стартаперы прибыли на Урал

Генеральный консул Французской Республики в Екатеринбурге Пьер-Алан Коффинье сообщил, что нынешний форум в Екатеринбурге приурочен к перекрёстному году России и Франции Фото: Павел Ворожцов

Региональный российско-французский форум «Трианон Стартап» завтра начнёт работу в резиденции главы Среднего Урала в Екатеринбурге.

Как рассказал сегодня журналистам министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, инициаторами российско-французской платформы «Трианон Стартап» выступили президенты двух стран Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время встречи на высшем уровне в Париже летом 2019 года. Тогда же в Версальском дворце близ столицы Франции прошёл первый такой форум с участием представителей 15 крупных французских фирм и 30 российских предприятий-стартапов.

Вторая встреча в таком формате прошла летом 2020 года в Москве, а нынешнюю организаторы намеревались провести этим летом в Екатеринбурге в рамках Международной выставки «ИННОПРОМ-2021». Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции форум «Трианон Стартап» был перенесён с июля на октябрь. Министр уточнил, что на этот раз участие в мероприятии принимают представители 12 крупных промышленных предприятий Урала, в том числе УГМК, АО «Русский хром 1915» и НПП «Старт» им. А.И. Яскина, и выразил уверенность, что такая международная встреча будет способствовать возврату показателей взаимной торговли между нашими странами на уровень 2019 года.

– В последние годы экономические связи Среднего Урала с Францией развивались очень хорошо, но два года назад из-за пандемии мы были вынуждены на время заморозить ряд очень перспективных крупных совместных проектов в авиастроении, переработке продуктов питания и других отраслях экономики, – пояснил Василий Козлов. – Но эти связи постепенно восстанавливаются, и в 2022 году мы превысим показатели 2019 года.

Генеральный консул Французской Республики в Екатеринбурге Пьер-Алан Коффинье, также принявший участие во вчерашней пресс-конференции, сообщил, что нынешний форум в Екатеринбурге приурочен к перекрёстному году России и Франции, а его страну на этом мероприятии представляют руководители компаний-стартапов, занятых в электроэнергетике, на транспорте и в других важных отраслях экономики. Форум, по словам дипломата, посвящён обмену «зелёными» технологиями в промышленности и совместной работе уральских и французских предприятий в деятельности по достижению целей устойчивого мирового развития.