Дмитрий Медведев считает бессмысленным диалог с действующими властями Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Фото: пресс-служба Кремля.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". По его мнению, договориться с действующей властью Украины у России не получится, а попытки наладить диалог могут быть непродуктивными и вредными.

В тексте статьи, опубликованной в газете "Коммерсантъ", единственная стратегия для России - ждать смены власти на Украине. "Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - отметил Медведев.

По мнению зампреда Совбеза РФ, Украина находится в поиске своей идентичности, в то время как руководство страны не имеет "никакой устойчивой самоидентификации". Нынешний президент Украины Владимир Зеленский имеет определённые этнические корни, долгое время говорил на русском языке и получал значительные средства из российских источников, однако, как пишет Медведев, когда появилась угроза получить ещё один "майдан", Зеленский полностью поменял нравственную и политическую ориентацию.

Михаил Медведев считает, что Владимир Зеленский начал служить "наиболее оголтелым националистическим силам Украины", которые составляют лишь 5-7% активного населения страны, но они представляют наибольшую опасность для власти.

"Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное сальто-мортале. Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", - пишет зампреда Совета безопасности.

По мнению Медведева, Зеленскому противно потакать националистическим идеям, однако он вынужден это делать, ведь в ином случае "размажут мозги по стенам".

"Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек. Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак", - заявил Михаил Медведев.

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