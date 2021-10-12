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12 октября 2021, 08:02

Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор

Встреча в "нормандском формате" лидеров стран в 2019 году.

Встреча в "нормандском формате" лидеров стран в 2019 году. Фото: пресс-служба Кремля

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине. Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии "нормандской четвёрки". 

Обсуждалась пробуксовка процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Подчёркивались важность реализации Минских договорённостей 2015 года и заинтересованность в координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате".

Министры иностранных дел трёх стран будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне. В ходе телефонного разговора условлено продолжить изучение предпосылок к возможной провеления в случае целесообразности "нормандского" саммита.

"Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Добавим, что Президенты России и Франции и канцлер Германии говорили по телефону и о других международных вопросах, в том числе о борьбе с терроризмом на Африканском континенте.

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Областная газета Свердловской области

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