Фумио Кисида заявил, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курил

Премьер подчеркнул, что выступает за решение вопроса в пользу признания южной части Курильских островов частью Японии. Фото: с сайта Кремля, Дмитрий Медведев.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие в дебатах в нижней палате парламента 12 октября. Он заявил, что на южную часть Курильских островов распространяется суверенитет Японии.

Председатель кабинета министров заявил о намерении активно вести переговоры с Москвой по вопросу северных территорий (так в Японии называют южные Курилы - прим. "Облгазета").

"На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов", - передаёт слова премьер-министра Японии ТАСС.

Фумио Кисида подчеркнул, что мирный договор между Японией и России не может быть подписан, пока вопрос с Курилами остаётся не урегулированным. Премьер подчеркнул, что выступает за решение вопроса в пользу признания южной части Курильских островов частью Японии.

Напомним, что Россия и Япония уже долгое время работают над выработкой мирного договора по итогам Второй мировой войны уже много десятилетий. Основным препятствием остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг был включён в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и ряда других небольших необитаемых островов.

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