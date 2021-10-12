Россия ждёт появления на Украине вменяемого руководства

Дмитрий Медведев в своей статье обвиняет президента Украины в «совершении омерзительного сальто-мортале по переходу на службу к оголтелым националистическим силам, составляющим всего лишь 5–7 процентов населения страны». Фото: пресс-служба Кремля.

11 октября cостоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого, как сообщает официальный сайт kremlin.ru, была «обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность пробуксовка в процессе разрешения внутриукраинского конфликта».

«Четвёрка» совещалась… «тройками»

На сайте Кремля сообщается также, что лидеры трёх стран подтвердили безальтернативность Минских договорённостей 2015 года как основы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и поручили своим внешнеполитическим ведомствам активизировать работу «по изучению предпосылок к возможной организации очередного саммита «нормандской четвёрки» (руководителей России, Германии, Франции и Украины). Как сказано в официальном релизе, «в случае целесообразности» такого мероприятия.

Заметим, что в тот же день, как сообщило РИА Новости, телефонные переговоры с руководителями Германии и Франции провёл и президент Украины, заявивший своим собеседникам, что и он надеется на скорейшее проведение очередного саммита в нормандском формате.

Россия намерена ждать

Разбору причин сомнения российской стороны в целесообразности проведения в ближайшее время не только очередного саммита «нормандской четвёрки», но и вообще каких-либо контактов между Москвой и Киевом на высшем уровне, посвятил свою статью заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Статья, опубликованная в газете «Коммерсантъ» за 11 октября, так и озаглавлена: «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

В жёстких выражениях автор обвиняет президента Украины в «совершении омерзительного сальто-мортале по переходу на службу к оголтелым националистическим силам, составляющим всего лишь 5–7 процентов населения страны». Нынешние украинские лидеры, по утверждению Медведева, абсолютно несамостоятельны, а руководят ими американские патроны. К тому же, они «невежественны, необязательны» и постоянно меняют позицию по команде из-за океана либо в угоду политической конъюнктуре.

– Таким «партнёрам» в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия, а значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны, – пишет зампред Совбеза РФ и делает из этого вывод, что России остаётся ждать появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с нашей страной на грани войны, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений.

«Нормандскому экипажу» предлагают пятое колесо?

Примечательно, что в тот же день – 11 октября – в Москву прибыла заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая в американском правительстве считается ключевым специалистом по странам бывшего СССР. К тому же именно она стала символом активного участия США в государственном перевороте, произошедшем на Украине в 2014 году. Правда, перед нынешним визитом к нам госпожа Нуланд заявила, что основной темой её переговоров в Москве станут «стабильные и предсказуемые отношения России и США». Можно, однако, предположить, что украинская проблематика будет основной на этих переговорах. Не зря ведь у неё запланированы встречи не только с коллегой – заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, но и с заместителем руководителя администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, который непосредственно курирует украинское направление российской политики.

Кроме того, нынешнее украинское руководство настойчиво стремится расширить «нормандскую четвёрку» до «пятёрки» путём подключения к ней американцев. И хотя руководители США до сих пор официально не высказывались по этому вопросу, неофициально та же Нуланд ещё в сентябре заявляла, что её страна всё же может принять участие в переговорах «нормандского формата», если увидит, что это действительно поможет установлению мира на Украине.

КСТАТИ 12 октября Виктория Нуланд встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как сообщает РИА Новости, российский дипломат назвал состоявшийся почти двухчасовой разговор «предельно откровенным», но отметил, что никакого прогресса во взаимоотношениях внешнеполитических ведомств наших стран пока нет. «И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, – добавил он. – Если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации».

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