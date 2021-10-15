Россия предлагает странам СНГ принять заявление о взаимодействии в миграционной сфере

Российский лидер подчеркнул, что подобный документ представляет важность для всех государств, главы которых участвуют в саммите. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин 15 октября принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Он заявил, что РФ предлагает странам СНГ принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции.

Российский лидер подчеркнул, что подобный документ представляет важность для всех государств, главы которых участвуют в саммите.

"Россия выдвинула идею принятия государствами - членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

В последние годы в предпринимателей в странах СНГ растёт интерес к взаимному сотрудничеству в сферах цифровизации, зелёной экономики, рациональном использовании природных ресурсов и повсеместном применении инновационных технологий. Большое значение для реализации проектов во всех отраслях, по словам Владимира Путина, имеет создание благоприятных условий для граждан государств СНГ, доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам и развитие системы профобразования.

Также глава государства отметил, что пандемия коронавируса всё ещё мешает налаживать контакты.

"Вместе с тем можно с удовлетворением отметить, что показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ всё-таки улучшаются, начали улучшаться, увеличились объёмы товарооборота внутри Содружества почти на 27% за первое полугодие", - заявил он.

Кроме того, Президент России добавил, что в стратегии экономического развития СНГ до 2030 года фактически сформулирована программа действий по созданию в долгосрочной перспективе интеграционного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения заинтересованных государств, обеспечения эффективного развития всех участников объединения и полноценного функционирования зоны свободной торговли.