Сергей Лавров заявил о приостановке работы полпредства РФ при НАТО

Кроме того, глава МИД РФ заявил о прекращении работы информационного бюро НАТО в Москве. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приостанавливает работу полпредства России при НАТО. Это произойдёт 1 ноября 2021 года.

"В результате целенаправленных шагов со стороны НАТО [у нас] отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО", - заявил Сергей Лавров.

По словам министра, такая мера является ответом на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

"Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлён", - передаёт слова Сергея Лаврова ТАСС.

Кроме того, глава МИД РФ заявил о прекращении работы информационного бюро НАТО в Москве.