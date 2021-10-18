Посол Франции в Белоруссии покинул страну

Белоруссия попросила посла Франции покинуть страну. Фото: Галина Соловьёва

Белоруссия потребовала от посла Франции покинуть страну. Николя де Лакост не завершил процедуру вступления в должность и уже покинул Белоруссию.

Посол Франции Николя де Лакост не передал верительные грамоты властям Белоруссии, так как Франция не признаёт результаты выборов, где победил Лукашенко. Срок согласия на назначение посла Франции истёк и Белоруссия попросила посла покинуть страну, сообщает ТАСС.

"Глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь. В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнёрам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение", - цитирует агентство пресс-службу белорусского МИД.

В свою очередь посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации.