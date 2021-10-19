Россия больше не видит необходимости сотрудничать с НАТО

О разрыве отношений с НАТО заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Павел Ворожцов

С 1 ноября будет приостановлена работа постоянного представительства России при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а также будут закрыты военная миссия и информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Об этом объявил в понедельник, 18 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Последняя капля

Принятие внешнеполитическим ведомством РФ решения о разрыве официальных отношений с НАТО стало ответом на предпринятый 6 октября руководством альянса демарш – высылку из Брюсселя восьми сотрудников российского представительства при НАТО, голословно обвинённых «во враждебной деятельности».

– У нас практически отсутствуют условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, – пояснил глава российского МИДа. – Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться к нашему послу в Бельгии. Альянс же может поручить аналогичные функции одному из послов стран – членов НАТО в Москве.

В российском МИДе подчеркнули, что настоящая цель предпринятого атлантистами демарша – использование «российской угрозы» в качестве жупела после бесславного завершения афганской эпопеи. Впрочем, нынешняя высылка восьми российских дипломатов стала последней каплей в серии давно уже предпринимаемых руководством альянса мер, направленных на свёртывание сотрудничества с Российской Федерацией.

Соглашения нарушались

Напомним, что официальные отношения между нашей страной и Североатлантическим альянсом были установлены в 1990 году. Тогда Президент СССР Михаил Горбачёв даже учредил должность Посла Советского Союза при НАТО. А после распада СССР Россия вошла в Совет североатлантического сотрудничества и в 1994 году присоединилась к натовской программе «Партнёрство ради мира». Апогеем же взаимного сближения стало подписание в 1997 году в Париже Основополагающего акта о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО. Автографы под этим пространным документом поставили Президент России Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и главы всех 16 государств, состоявших в альянсе. Тогда же были открыты постоянные представительства: России – в Брюсселе и НАТО – в Москве.

Важными положениями Основополагающего акта было обязательство сторон согласовывать внешнеполитические шаги и не размещать у границ друг друга свои вооружённые силы на постоянной основе. Но уже через два года после этого НАТО без согласования, и даже не известив об этом Россию, предприняло бомбардировки Югославии, а в том же году осуществило первое расширение альянса на восток – в 1999 году в него приняли Венгрию, Польшу и Чехию. Затем, несмотря на выраженную Россией озабоченность, процесс продолжился – в 2004 году в НАТО приняли Болгарию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению и Эстонию, а в 2009-м – Албанию и Хорватию. На практике это означало приближение натовских вооружённых сил к границам России, то есть действие, также противоречившее принципам, зафиксированным в акте.

Сотрудничество сторон всё же продолжилось, и в 2002 году был образован Совет «Россия – НАТО». К сожалению, этот орган полноценно проработал всего шесть лет, так как в 2008 году, после нападения Грузии на российскую миротворческую миссию в Цхинвале и ответных действий российской армии, руководство НАТО объявило о временном замораживании, а в 2014 году в связи с возвращением Крыма в состав России – о прекращении работы совета. Весной 2018 года, после скандала вокруг дела Скрипалей, НАТО сократило состав постпредства РФ с 30 до 20 человек, а 6 октября 2021 года – с 20 до 10 человек при одновременном объявлении персонами нон грата восьми его сотрудников.

Перемены в отношениях невозможны?

Впоследствии взаимоотношения НАТО с нашей страной только ухудшались. Этому способствовали и регулярные заявления чиновников альянса о возможности вступления в их военную организацию Грузии и Украины, и высказанный недавно нынешним генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом призыв «разговаривать с Россией только с позиции силы».

Если в результате всех этих демаршей военная миссия НАТО в Москве, как и наша в Брюсселе, в последние годы фактически свернули свою работу, то информбюро альянса при посольстве Бельгии в России продолжает активно действовать. Его сотрудники регулярно проводят вебинары, на которые приглашают депутатов различного уровня, организуют за счёт принимающей стороны поездки в Брюссель журналистов российских изданий и студентов российских вузов, проводят с ними обучающие семинары, читают им лекции. Так что объявленное решение о прекращении работы этого органа на деле означает перекрытие ещё одного канала идеологического воздействия коллективного Запада на россиян.

Тем не менее в США отреагировали на решение российского МИДа в традиционно агрессивном духе. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил вчера: «Подход НАТО к России остаётся неизменным: альянс укрепил свои способности сдерживания и защиты в ответ на агрессивные действия России, но в то же время оставил дверь открытой для конструктивного диалога».

Но, как подчеркнул Сергей Лавров, Россия больше не видит необходимости «продолжать делать вид, что какие-то перемены в отношениях с альянсом в обозримом будущем возможны». В нашей стране понимают, что «российская угроза» раздувается в НАТО в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса и создать видимость его востребованности в современных геополитических условиях.

КСТАТИ На 21 октября назначен очередной саммит НАТО, а вчера министр обороны США Ллойд Остин отправился в турне по странам Черноморского региона. Сообщается о его намерении посетить Украину и Румынию. Ранее он посетил Тбилиси, где пообещал грузинской стороне расширение военного сотрудничества и заверил, что «двери НАТО остаются открытыми» для Грузии и Украины, которым надо лишь завершить проведение соответствующих реформ.

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