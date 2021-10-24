В Узбекистане проходят выборы президента страны

В Узбекистане выбирают нового главу государства. Фото: Павел Ворожцов

В Узбекистане 24 октября проходят выборы. Граждане выбирают нового президента.

В республике создано 9 925 избирательных участков, ещё около ста открыты за рубежом. В Едином электронном списке избирателей числится около 19,9 млн человек. Порог явки - 33%. По данным ЦИК Узбекистана на 13:00 по местному времени, на участки пришло проголосовать уже более 50% избирателей, сообщает ТАСС.

Выдвигать кандидатов в президенты Узбекистана могут только политические партии. Сейчас их в стране пять.

Народно-демократическая партия Узбекистана выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову .

. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула своего лидера Бахрома Абдухалимова,

Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") отправила на выборы главу партии Алишера Кодирова

Экологическая партия выдвинула в президенты своего руководителя Нарзулло Обломурадова.

Либерально-демократическая партия Узбекистана (самая многочисленная) выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева.

За ходом выборов следят порядка тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Существенных нарушений пока что не выявлено. Аккредитацию на освещение выборов получили 116 тысяч зарубежных и около 1,5 тысячи местных журналистов.