В МИД России назвали «издевательством на грани садизма» решение Госдепа США

Госдеп США отнёс граждан России к категории «бездомных». Фото: Павел Ворожцов

Государственный департамент США опубликовал 21 октября на своём официальном сайте список стран, граждане которых отнесены к категории «бездомных национальностей» (homeless nationalities). Теперь в этот документ, наряду с Кубой, Эритреей, Ираном, Ливией, Сомали, Южным Суданом, Сирией, Венесуэлой и Йеменом, включена и Россия.

Согласно разъяснению Госдепа, в список включены государства, в которых либо вовсе отсутствуют консульства США, либо сложившаяся там ситуация не позволяет дипломатам обрабатывать заявки на оформление американских виз. В связи с этим ряд информагентств в воскресенье распространил информацию, будто теперь заявки россиян на визы в США будут принимать только в Варшаве. Однако 24 октября пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц разъяснил журналистам, что граждане России могут подавать заявления на визы в любых странах, где работают посольства и консульства Соединённых Штатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Госдепа, назвала его «издевательством на грани садизма» и подчеркнула, что «американские дипломаты уже на протяжении многих лет разрушают не ими созданную систему оказания консульских услуг в России, разрушая тем самым свои же собственные идеалы свободы».

Напомним, что дипломатическое обострение между Россией и США началось в апреле, когда президент Джо Байден ввёл очередные антироссийские санкции и объявил о решении выслать десятерых российских дипломатов. В мае американское посольство в Москве приостановило выдачу большинства виз для россиян, сделав исключение только для услуг гражданам страны в экстренных случаях, «в ситуациях, когда речь идёт о жизни и смерти». Тогда же было объявлено о приостановке работы генконсульства США в Екатеринбурге.