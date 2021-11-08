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8 ноября 2021, 17:14

Дмитрий Песков раскрыл темы разговора Владимира Путина и главы ЦРУ Уильяма Бернса

Дмитрий Песков

По словам Пескова, стороны обсуждали дипломатический кризис между Россией и Соединёнными штатами. Фото: пресс-служба Кремля.

В понедельник, 8 ноября, Президент России Владимир Путин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс провели телефонный разговор. Они обсуждали дипломатический кризис между Россией и Соединёнными штатами.

Факт проведения телефонного разговора российского лидера с главой ЦРУ Дмитрий Песков подтвердил изданию РБК.

Как заявил пресс-секретарь Кремля, стороны обсуждали кризисную ситуацию, возникшую в дипломатических отношениях между Россией и США, обменялись мнениями по поводу региональных проблем и поговорили о вопросах кибербезопасности.

Напомним, Уильям Бернс приезжал в Москву 2 ноября. В ходе двухдневного визита он встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Областная газета Свердловской области

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