Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

В нынешнем году пересечь белорусско-польскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Фото: скриншот видео на YouTube-канале BBC News.

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели 9 ноября телефонный разговор. Основной темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.

Согласно Telegram-каналу "Пул Первого", лидеры стран обменялись мнениями по поводу жестких действий польской стороны по отношению к мирным гражданам. Президенты подчеркнули, что особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. И Владимир Путин, и Александр Лукашенко обеспокоены происходящими на границе событиями.

Вчера, 8 ноября, к польской-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов, часть из которых пыталась демонтировать забор из колючей проволоки. Сотрудники силовых структур Польши применили против граждан слезоточивый газ.

В нынешнем году пересечь белорусско-польскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Около 4 тыс. нелегальных мигрантов из Африки и стран Азии были задержаны на белорусско-литовской границе.