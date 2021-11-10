Премьер-министром Японии переизбран Фумио Кисида

За его кандидатуру проголосовали 297 из 465 депутатов нижней палаты парламента Японии. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида был переизбран на пост премьер-министра страны в среду, 10 ноября. За его кандидатуру проголосовали 297 из 465 депутатов нижней палаты парламента Японии.

Вторым по количеству голосов стал руководитель оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано - он набрал 108 голосов. По результатам голосования в верхней палате парламента Кисида набрал 141 из 242 голосов, а Эдано - 60, сообщает ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года премьер-министр Синдзо Абэ заявил об уходе в отставку. Вслед за ним в отставку ушёл весь состав кабмина. Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга. 4 октября в преддверии выборов нового состава кабмина Японии правительство премьер-министра Ёсихидэ Суги в полном составе ушло в отставку.

В тот же день был утверждён состав нового кабмина страны. Свои должности в нём сохранили главы только двух ведомств. Новым премьер-министром Японии тогда был избран Фумио Кисида. Его переназначение на этом посту 10 ноября является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в нижнюю палату парламента.

Фумио Кисида родился в 1957 году в семье потомственных политиков. Он окончил юридический факультет университета Васэда и в 1993 году впервые избрался в ключевую нижнюю палату парламента Японии от Либерально-демократической партии. В 2007–2008 годах Фумио Кисида был министром по делам Окинавы и "северных территорий", то есть Курильских островов. С 2012 по 2017 год он был министром иностранных дел, а после этого возглавил политсовет ЛДП. Он стал 100-м премьер-министром Японии.

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