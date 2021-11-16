Миграционный кризис в Белоруссии: кто виноват и что делать?

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На днях в Брюсселе глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил о согласовании нового пакета санкций ЕС против Белоруссии. Ограничения коснутся авиакомпаний, турагентств и физических лиц, замешанных в доставке на территорию этой страны мигрантов, сообщает ТАСС. Вводятся они в связи с миграционным кризисом, возникшим на белорусско-польской границе.

Как это начиналось

Напомним: 8 ноября 2021 года стало известно о движении по территории Белоруссии большой колонны мигрантов, стремящихся в сторону польской границы, чтобы в дальнейшем добраться до Германии и других наиболее благополучных стран ЕС, которые гарантируют радушный приём и щедрую гуманитарную помощь беженцам. Но пограничники Польши отказались пропустить их на территорию своей страны, и в итоге около трёх тысяч человек, включая почти 500 детей, оказались на нейтральной полосе. Польские власти постарались создать им невыносимые условия, чтобы отогнать от границы - совершали облёты вертолётами на малой высоте, включали по ночам мощные прожекторы и громкоговорители с постоянными призывами покинуть приграничную территорию, а против тех, кто пытался проникнуть через ограждение, применяли не только резиновые дубинки, но и слезоточивый газ.

К концу недели на этот участок границы с польской стороны кроме четырёх тысяч пограничников дополнительно прибыли две тысячи полицейских и 15 тысяч солдат польской армии...

С больной головы - на здоровую

На Западе в связи с этими событиями была развёрнута массированная антибелорусская кампания. Мало того, официальные лица Польши и Литвы даже выступили с заявлениями, в которых обвинили Президента России Владимира Путина в организации вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко преднамеренной "миграционной атаки" на Евросоюз...

Заметим, что число мигрантов, нелегально проникающих в страны ЕС и в Великобританию, в последние годы исчисляется миллионами. Большинство из них - это курды из Ирака и Сирии, подвергающиеся у себя на родине притеснениям от боевиков запрещённой в России ИГИЛ, афганцы, сотрудничавшие с войсками США и НАТО, а теперь брошенные на милость талибов, жители Ливии и ряда других стран, где происходят вооружённые конфликты.

Как справедливо заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, историческую ответственность за негативные процессы, происходящие сегодня в этих странах и нескончаемые потоки устремившихся оттуда беженцев несут США и их союзники, которые пытаются переложить свою вину на других. Этим же руководствуется и ЕС, когда объясняет принимаемые против Белоруссии санкции стремлением ограничить поток мигрантов в Европу. Хотя три тысячи беженцев, скопившихся сегодня на белорусско-польской границе - это лишь ничтожная доля процента от мощного миграционного вала, прорывающегося на "благословенный Запад" через Турцию, Балканы, побережье Средиземного моря.

Белорусские же власти утверждают, что именно введённые в 2020-2021 годах санкции Запада против их страны (из-за отказа признать результаты последних президентских выборов) как раз и привели к нынешней ситуации. Так, например, санкционные ограничения воздушного сообщения со странами ЕС вынудили белорусских авиаперевозчиков искать возможности заработать на других направлениях. Белоруссия тогда ослабила визовый режим с рядом государств Ближнего Востока, включая Турцию и Ирак, а в результате выросло число прилетающих в страну граждан, которые, как оказалось, получали белорусские визы отнюдь не с туристическими целями.

Россия отношения к кризису не имеет, но выходу из него посодействует

По словам Владимира Путина, сам он узнал о миграционном кризисе в Белоруссии из СМИ и никогда раньше не обсуждал этот вопрос с Александром Лукашенко. А узнав, провёл телефонные беседы с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, обращая их внимание на целесообразность обсуждения возникших на белорусско-польской границе проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.

Хотя западные лидеры упорно отказываются признать Александра Лукашенко законно избранным президентом, здравый смысл всё же перевесил, и в понедельник состоялся 50-минутный разговор белорусского лидера с Ангелой Меркель о недопущении дальнейшей эскалации напряжённости на границе. Исполняющая обязанности канцлера Германии пообещала обсудить сложившуюся ситуацию с другими лидерами Евросоюза, после чего провести с Лукашенко новый телефонный разговор.

А во вторник, 16 ноября, президент Белоруссии на совещании с членами правительства сообщил о намерении просить Владимира Путина о содействии в разрешении ситуации.

"Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (Российскую Федерацию) в этот кризис беженцев, - цитирует белорусского лидера агентство "Беларусь сегодня". - Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения".