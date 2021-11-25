Россия отправила в Афганистан первую гуманитарную помощь

Председатель российского кабмина призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане. Фото: пресс-служба Правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 ноября принял участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС. Он заявил, что Россия направила в Афганистан первую гуманитарную помощь.

Председатель российского кабмина призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане.

"Обостряются региональные конфликты. Серьёзную озабоченность вызывает положение дел в Афганистане, который переживает острый социально-экономический кризис. Важно не допустить сползания ситуации в этой близкой всем нам стране к гуманитарной катастрофе", - передаёт его слова пресс-служба Правительства РФ.

По поручению Президента России Владимира Путина в Афганистан был отправлен первый груз с гуманитарной помощью. Михаил Мишустин добавил, что другие страны ШОС также оказывают поддержку гражданам Афганистана.

Премьер-министр России отметил, что обеспечение территориальной целостности и суверенитета Афганистана находится в общих интересах стран-членов ШОС.

"[Это необходимо] чтобы государство стало свободным от терроризма и наркотиков. Это необходимо для безопасного и стабильного развития всего нашего региона", - подчеркнул председатель кабмина.

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