Александр Лукашенко заявил, что Крым полностью принадлежит России

В ближайшее время белорусский лидер планирует посетить Крым. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полуостров Крым после проведённого в 2014 году референдума де-факто и де-юро стал принадлежать России. В ближайшее время белорусский лидер планирует посетить Крым.

Своё мнение о принадлежности Крыма Александр Лукашенко озвучил в интервью РИА "Новости".

"Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - сказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, он несколько раз обсуждал совместную поездку на полуостров Крым с Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белоруссии сказал, что считает Крымский полуостров своим тоже и что он имеет полное право на посещение Крыма, несмотря на то, под чьим протекторатом тот находится.