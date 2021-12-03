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3 декабря 2021, 09:31

Подписано соглашение об отмене виз между Россией и Сан-Марино

Глава МИД РФ Сергей Лавров.

С российской стороны соглашение подписал глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Павел Ворожцов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз. Это событие произошло на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

О соглашении об отмене виз между двумя странами говорится в коммюнике, распространённом внешнеполитическим ведомством Сан-Марино. Об этом пишет РИА Новости. В документе указано, что соглашение об отмене виз свидетельствует об обоюдном желании двух стран развивать сотрудничество.

Глава МИД России ещё в сентябре заявлял о том, что Россия и Сан-Марино собираются подписать соглашение по отказу от визовых требований.

Напомним, ранее "Областная газета" писала о том, что в Европе признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется препарат российской разработки "Спутник V". 

Областная газета Свердловской области

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