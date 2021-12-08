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8 декабря 2021, 10:18

Тема Украины стала одной из главных на переговорах лидеров России и США

Владимир Путин и Джо Байден.

За два часа лидеры государств обсудили несколько значимых тем. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл двухчасовые переговоры в формате видеоконференции с президентом США Джо Байденом. Одной из главных тем беседы глав двух государств стала ситуация, связанная с внутриукраинским кризисом.

Говоря об этом, Владимир Путин привёл примеры того, что Киев саботирует выполнение минских договорённостей 2015 года. Озабоченность Президента РФ вызывают и провокационные действия против Донбасса.

Джо Байден выразил обеспокоенность якобы перемещением российских войск вблизи украинских границ. Он отметил, что в случае дальнейшей эскалации США и их союзники готовы применить возможные санкции. Владимир Путин в ответ заметил, что не нужно перекладывать ответственность на Россию. Напротив, наша страна заинтересована в надежных, юридически зафиксированных гарантиях, которые исключают расширение Североатлантического альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в соседних с Россией государствах. Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Джо Байден «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».

Главы государств обсудили ещё несколько тем. В их числе реализация итогов российско-американского саммита, который состоялся в Женеве в июне 2021 года. Они отметили важность выполнения достигнутых на нём договорённостей. Готовы лидеры России и США продолжать взаимодействие по борьбе с киберпреступностью. Рассмотрели Владимир Путин и Джо Байден тему переговоров по иранской ядерной сделке, выразив надежду, что они пройдут в конструктивном ключе. Также  обсуждена проблема двусторонних отношений. В частности, Президент РФ предложил обнулить накопившиеся ограничения на работу дипмиссий.

Отметим, что телемост Владимира Путина и Джо Байдена стал их пятым разговором. "Областная газета" писала об их встрече в июне 2021 года на саммите в Женеве. Трижды лидеры России и США беседовали по телефону.  Наше издание сообщало о том, что во время одной из таких бесед они обсудили кибертаки с использованием вирусов-вымогателей.

Областная газета Свердловской области

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