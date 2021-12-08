Новым канцлером Германии избрали Олафа Шольца

За кандидатуру Олафа Шольца проголосовали 395 депутатов. Фото: Instagram Олафа Шольца.

Депутаты парламента ФРГ в среду, 8 декабря, избрали нового канцлера Германии. Им стал социал-демократ Олаф Шольц.

За кандидатуру Олафа Шольца проголосовали 395 депутатов. После утверждения его кандидатуры в Бундестаге он отправится в президентский дворец, где глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер назначит его канцлером. Затем он вернётся в парламент и примет присягу, сообщает ТАСС.

Олаф Шольц родился в городе Оснабрюк 14 июня 1958 года. В 17 лет он стал членом социал-демократической партии Германии, долгие годы изучал право. Впервые избрался в Бундестаг в 1998 году, а в 2000-е годы работал в правительстве Гамбурга.

С 2011 по 2018 год Олаф Шольц был мэром Гамбурга. После этого он занял пост вице-канцлера и министра финансов при Ангеле Меркель. Именно Олафу Шольцу принадлежит идея использовать механизм пособия частично занятым для борьбы с пандемийным кризисом в 2020 году. Это сделало Шольца одним из самых популярных и пользующихся доверием политиков Германии.

Напомним, 20 августа бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в последний раз встретилась с Владимиром Путиным в статусе канцлера Германии - Меркель занимала пост канцлера 16 лет. Через месяц, 26 сентября, в Германии прошли выборы в Бундестаг.