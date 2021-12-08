Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель по случаю завершения её работы на посту канцлера ФРГ

Российский лидер пообещал продолжить дружеское общение с бывшим канцлером ФРГ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель по случаю завершения её работы на посту канцлера Германии. Также российский лидер поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ.

Отрывок из телеграммы Ангеле Меркель опубликован на сайте Кремля.

"Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован", - обратился Владимир Путин к Ангеле Меркель.

Также российский лидер пообещал продолжить дружеское общение с бывшим канцлером ФРГ.

В то же время, в телеграмме к Олафу Шольцу Владимир Путин подчеркнул значимость отношений между Россией и Германией. Президент РФ рассчитывает на налаживание с новым канцлером ФРГ конструктивного диалога и плодотворной совместной работы.

Напомним, 20 августа бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в последний раз встретилась с Владимиром Путиным в статусе канцлера Германии - Меркель занимала пост канцлера 16 лет. Через месяц, 26 сентября, в Германии прошли выборы в Бундестаг.

Сегодня в Бундестаге депутаты парламента ФРГ избрали социал-демократа Олафа Шольца в качестве нового канцлера Германии. За него проголосовали 395 депутатов.