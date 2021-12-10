Мария Захарова пошутила над высказыванием Виктории Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге

Мария Захарова прокомментировала слова Виктории Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург - два одновременно существующих города. Именно так шутливо прокомментировала выступление заместителя госсекретаря США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Прошлое и нынешнее названия уральской столицы Виктория Нуланд привела в речи на слушаниях в сенате, которые состоялись 9 декабря. В ней она, говоря об Украине, отметила, что эта страна хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург.

"Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина", - написала Мария Захарова в своём Telegram-канале. - "Это же надо так разбираться в России".