Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с президентами Франции и Финляндии

Нужны юридически зафиксированные гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл переговоры по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух государств обсудили вопросы противодействия коронавирусу и актуальные международные темы.

В частности, они говорили об обстановке на границах Белоруссии со странами ЕС. Владимир Путин "высказался в пользу обсуждения возникших проблем в прямых контактах представителей членов Евросоюза с Минском". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Рассмотрели президенты России и Франции и тему урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Владимир Путин рассказал французскому коллеге об итогах встречи с лидерами Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи. Её приурочили к годовщине подписания о прекращении военных действий в зоне конфликта. Владимир Путин сообщил о том, как в регионе реализуются меры, в том числе по возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей. Кроме того, главы России и Франции выразили надежду, что встреча руководителей Евросоюза с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, запланированная на сегодня, станет полезной.

Ещё одна тема обсуждения - ситуация вокруг Украины. Президент РФ привёл примеры нарушения Киевом Минских соглашений. Он сказал, что нужны юридически зафиксированные гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещения в сопредельных странах вооружений, угрожающих России. Выработать такие гарантии позволят международные переговоры, которые следует провести незамедлительно.

О необходимости безотлагательного запуска этих переговоров с США и НАТО Владимир Путин говорил и во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он отметил, что "это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года". Также Президент РФ поддержал инициативу финского коллеги по организации в 2025 году саммита, приуроченного к 50-летию Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кроме того, лидеры России и Финляндии обсудили ещё несколько актуальных тем. В их числе развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, взаимодействие в региональных делах, в частности, на севере и в Арктике.

Ранее "Областная газета" писала, что Президент РФ Владимир Путин провёл двухчасовые переговоры в формате видеоконференции с президентом США Джо Байденом. На них одной из главных тем стала ситуация, связанная с внутриукраинским кризисом. А ещё мы сообщали о том, как глава России и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы сотрудничества стран по различным направлениям.