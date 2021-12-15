Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы развития российско-китайских отношений

Владимир Путин назвал российско-китайские отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Беседа глав государств длилась более часа.

В начале встречи Владимир Путин сказал, что переговоры позволяют основательно обсудить развитие отношений двух стран, их всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Он назвал эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

"Между нашими странами сформирована новая модель взаимодействия, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства", - отметил Президент РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, между Россией и Китаем укрепляются торгово-экономические связи, реализуются масштабные совместные проекты в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий. Активно налажено сотрудничество и в борьбе с распространением коронавируса. Говоря о тесной координации Россией и Китаем действий на мировой арене и ответственном подходе двух стран к решению актуальных мировых проблем, Владимир Путин заявил, что они стали весомым фактором стабильности в международных отношениях.

Как сказал российский лидер, Россия и Китай всегда поддерживают друг друга в вопросах международного спортивного сотрудничества. В частности, в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения.

"Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне", - сказал Президент РФ. - "В Китае умеют это делать". Владимир Путин добавил, что в 2022-2023 годах намечено проведение Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта.

В завершение беседы глава РФ подчеркнул, что рассчитывает в феврале следующего года в Пекине встретиться с Си Цзиньпином лично. Там они проведут переговоры и поучаствуют в открытии зимних Олимпийских игр.

Как отметил Председатель КНР, он с нетерпением ждёт "олимпийской встречи" с Владимиром Путиным.

Ранее "Областная газета" писала, что Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с президентами Франции и Финляндии. Также мы сообщали, что Президент РФ провёл двухчасовые переговоры в формате видеоконференции с президентом США Джо Байденом. На них одной из главных тем стала ситуация, связанная с внутриукраинским кризисом. А ещё мы рассказывали о том. что глава России и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы сотрудничества стран по различным направлениям.