Лидеры 27 стран Евросоюза единогласно продлили санкции против России

Санкции против России продлены на полгода. Фото: Павел Ворожцов.

Экономические секторальные санкции против России продлены на полгода. Такое решение единогласно приняли лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам мероприятия глава Европейского совета Шарль Мишель.

В частности, он отметил, что Евросоюз призывает Россию выполнить свою часть сделки и Минские соглашения. В случае же агрессии против Украины Шарль Мишель подчеркнул, что нашу страну ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". При этом, как сообщает ТАСС, ни глава Европейского совета, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен конкретно не ответили на вопрос, какие меры планирует предпринять Евросоюз.

Напомним, Евросоюз ввёл экономические секторальные санкции против России после конфликта на Украине и присоединения Крыма к России в 2014 году. В качестве ответных мер наша страна ввела запрет на импорт из стран ЕС ряда продовольственных товаров.

Ранее "Областная газета" писала, что Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с президентами Франции и Финляндии Эммануэлем Макроном и Саули Ниинистё. В разговоре с ними российский лидер привёл примеры нарушения Киевом Минских соглашений. Он сказал, что нужны юридически зафиксированные гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных странах вооружений, угрожающих России. Выработать такие гарантии позволят международные переговоры, которые следует провести незамедлительно. Ситуация, связанная с внутриукраинским кризисом, была одной из главных и на переговорах Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.