Россия 18 декабря официально вышла из Договора по открытому небу

В МИД РФ подчеркмвают, что вся ответственность за развал Договора лежит на США. Фото: Галина Соловьёва

18 декабря Россия официально выходит из Договора по открытом небу (ДОН). Этот процесс начался ещё в январе этого года.

Россия таким образом приостанавливает выполнение своих обязательств по соглашению. Выход происходит ровно через шесть месяцев после направления уведомления оставшимся странам-участницам. Российская Федерация направила док

Как писала "Областная газета", 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из ДОН. Он заявил, что Россия нарушала положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полёты над территориями других государств.

В ноябре 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что благодаря выходу из договора Америка станет более защищённой страной. В Кремле выход США из договора восприняли с сожалением. В середине января Россия также начала выход из договора. В МИДе сообщали, что выход США привел к нарушению баланса интересов участников соглашения. В Евросоюзе, со своей стороны, заявляли, что сожалеют о решении России выйти из Договора по открытому небу.

11 мая законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы. Депутаты проголосовали единогласно, а затем норму одобрили сенаторы Совета Федерации. 7 июня Президент России подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). 18 июня российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям - Канаде и Венгрии - и другим странам-участникам ДОН.