Темы дня

Политика / В мире
18 декабря 2021, 12:25

Россия 18 декабря официально вышла из Договора по открытому небу

самолёт

В МИД РФ подчеркмвают, что вся ответственность за развал Договора лежит на США. Фото: Галина Соловьёва

18 декабря Россия официально выходит из Договора по открытом небу (ДОН). Этот процесс начался ещё в январе этого года.

Россия таким образом приостанавливает выполнение своих обязательств по соглашению. Выход происходит ровно через шесть месяцев после направления уведомления оставшимся странам-участницам. Российская Федерация направила док 

Как писала "Областная газета", 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из ДОН. Он заявил, что Россия нарушала положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полёты над территориями других государств.

В ноябре 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что благодаря выходу из договора Америка станет более защищённой страной. В Кремле выход США из договора восприняли с сожалением. В середине января Россия также начала выход из договора. В МИДе сообщали, что выход США привел к нарушению баланса интересов участников соглашения. В Евросоюзе, со своей стороны, заявляли, что сожалеют о решении России выйти из Договора по открытому небу.

11 мая законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы. Депутаты проголосовали единогласно, а затем норму одобрили сенаторы Совета Федерации. 7 июня Президент России подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). 18 июня российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям - Канаде и Венгрии - и другим странам-участникам ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 27 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). До сегодняшнего дня участниками ДОН являлись 33 государства. Соглашение позволяло странам проводить наблюдательные полёты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъёмку.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.12.2021, 12:25 / Политика
Россия 18 декабря официально вышла из Договора по открытому небу
18.12.2021, 11:27 / Общество
Евгений Куйвашев присудил премии 66 свердловским врачам
18.12.2021, 10:20 / Общество
"Супер Марио" и пиксельная библиотека появились на фасадах двух домов в Нижнем Тагиле
18.12.2021, 09:22 / Общество
Нижний Тагил и Каменск-Уральский снова в лидерах по приросту заболевших COVID-19
17.12.2021, 19:51 / Общество
Муниципалитеты Среднего Урала до конца года получат 1,1 миллиарда на решение вопросов ЖКХ