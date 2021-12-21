Россия высылает двух немецких дипломатов

Решение об объявлении двух сотрудников посольства Германии стало симметричным ответом на аналогичные действия Берлина. Фото: Галина Соловьёва.

МИД России объявил персонами нон грата двух дипломатических сотрудников Посольства Германии. Такое решение принято в ответ на аналогичные действия Правительства ФРГ.

В МИД РФ был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ Геза фон Гайр, где ему сообщили о решении о высылке дипломатов. Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением Правительства ФРГ об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии.

Напомним, что 15 декабря Германия приняла такое решение о высылке из-за дела об убийстве одного из бывших лидеров бандформирований на Северном Кавказе гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Высший суд Берлина признал виновным в этом преступлении гражданина России Вадима Соколова (Красикова). По мнению германских властей, оно было совершено якобы по заказу российских госструктур.

Как говорится в сообщении МИД, "было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа".

Тем самым, решение о высылке двух немецких дипломатов стало симметричным ответом на решение германских властей. Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркнуло, что "российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем".

Ранее "Областная газета" писала, что новым канцлером Германии избрали Олафа Шольца. Сообщали мы и о выборах в Бундестаг. Тогда граждане ФРГ голосовали за новый состав парламента.