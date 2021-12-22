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22 декабря 2021, 11:42

Владимир Путин обсудил с Олафом Шольцем российские предложения по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин.

Владимир Путин выразил заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин впервые провёл переговоры с новым федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Их беседа состоялась по телефону.

Российский лидер поздравил Олафа Шольца с началом деятельности на посту федерального канцлера, выразив  заинтересованность в дальнейшем развитии связей нашей страны и ФРГ. Далее он рассказал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закреплённым гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также Президент России и федеральный канцлер Германии обсудили проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта. Владимир Путин, в частности, отметил, что Киев по-прежнему уклоняется от выполнения обязательств по Минским соглашениям. Это обстоятельство мешает возможному проведению нового саммита в "нормандском формате".

Ранее "Областная газета" писала о выборах в Бундестаг. Сообщало наше издание и о том, что новым канцлером Германии избрали Олафа Шольца.

Областная газета Свердловской области

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