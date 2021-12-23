Темы дня

Политика / В мире
23 декабря 2021, 13:25

Комитет Госдумы РФ выбрал посла России в Белоруссии

Борис Грызлов

Борис Грызлов был спикером Госдумы, а сейчас занимает пост председателя Высшего совета партии "Единая Россия". Фото: пресс-служба Кремля.

Комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на прошедшем 22 декабря заседании одобрил на пост посла России в Белоруссии Бориса Грызлова. Данный вопрос рассматривался в закрытом формате.

Об этом решении сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания. На данный момент пост посла России в Белоруссии занимает Евгений Лукьянов.

Борис Грызлов был спикером Госдумы, а сейчас занимает пост председателя Высшего совета партии "Единая Россия". Кроме того, он является полпредом России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Добавим, что при назначении и отзыве послов России профильные комитеты Госдумы проводят консультации по этим вопросам. Уже после этого Президент РФ назначает дипломатических представителей по представлению МИД России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2021, 15:30 / Общество
400 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
23.12.2021, 15:22 / Общество
Президент РФ считает российский закон об иноагентах более щадящим, чем в США
23.12.2021, 15:09 / Общество
В Екатеринбурге открылся новый участковый пункт полиции для жителей Компрессорного
23.12.2021, 14:41 / Общество
Владимир Путин назвал рождаемость в России "недостаточной для такой большой страны"
23.12.2021, 14:36 / Экономика
В 2021 году в России построили рекордные 90 миллионов "квадратов" жилья