Комитет Госдумы РФ выбрал посла России в Белоруссии

Борис Грызлов был спикером Госдумы, а сейчас занимает пост председателя Высшего совета партии "Единая Россия". Фото: пресс-служба Кремля.

Комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на прошедшем 22 декабря заседании одобрил на пост посла России в Белоруссии Бориса Грызлова. Данный вопрос рассматривался в закрытом формате.

Об этом решении сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания. На данный момент пост посла России в Белоруссии занимает Евгений Лукьянов.

Борис Грызлов был спикером Госдумы, а сейчас занимает пост председателя Высшего совета партии "Единая Россия". Кроме того, он является полпредом России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Добавим, что при назначении и отзыве послов России профильные комитеты Госдумы проводят консультации по этим вопросам. Уже после этого Президент РФ назначает дипломатических представителей по представлению МИД России.