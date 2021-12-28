В Белоруссии планируется ограничить количество президентских сроков

Референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии планируется провести в феврале 2022 года. Фото: Галина Соловьёва.

В Белоруссии вынесен на всенародное обсуждение проект поправок к Конституции республики. В частности, в документе указано, что один и тот же человек может быть президентом не более двух пятилетних сроков.

Как прописано в проекте, президентом может быть избран гражданин Белоруссии не моложе 40 лет (ранее - 35), постоянно живущий в стране не менее 20 лет (ранее - 10) непосредственно перед выборами. Ограничение числа президентских сроков начнётся с момента вступления в должность нового главы государства.

В проекте также указано, что президент будет лишён права назначать и увольнять членов ЦИК, председателей высших судов и членов Конституционного суда, председателя Комитета госконтроля. Не сможет глава государства уволить и генпрокурора, главу и правление Нацбанка. Назначить их на эти должности глава государства сможет только после предварительного согласия Совета Республики. Кроме того, как следует из документа, экс-президент "не может быть привлечен к ответственности за действия, совершённые в связи с осуществлением им президентских полномочий".

Согласно проекту появится Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия. Оно будет определять стратегические направления развития общества и государства, обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. В нём будут состоять 1200 делегатов.

С текстом документа можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь. Помимо уточнений полномочий президента, в нём прописаны права и обязанности граждан и названы приоритеты развития страны.

Для того чтобы проект вступил в силу, необходимо одобрение не менее половины всех имеющих право голоса на референдуме. Его планируется провести в феврале следующего года.

В России поправки в Конституцию страны приняты в 2020 году. За них проголосовало 77% россиян.