Темы дня

Политика / В мире
5 января 2022, 16:02

В Нур-Султане из-за массовых протестов ввели режим ЧП

толпа людей

В стране проходят массовые протесты. Фото: Галина Соловьёва

В столице Казахстана из-за массовых протестов ввели режим ЧП. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении трёх районов республики.

Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Документ опубликован на сайте главы республики.

"В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", – говорится в указе.

На время действия режима ЧП с 23:00 до 7:00 будет действовать комендантский час. В городе усиливается охрана, вводится ограничение на свободу перемещения, в том числе и общественного транспорта, у людей будут проверять документы, ограничат въезд в Нур-Султан, а также выезд из него. 

На территории города запрещается продажа оружия, организация мирных митингов и зрелищных массовых мероприятий, нельзя проводить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц.

Ранее режим ЧП был введён в АлматинскойМангистауской областях и в городе Алма-Ате. Из-за протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.01.2022, 16:05 / Общество
Министр энергетики РФ исполнил желание девушки из Свердловской области
06.01.2022, 15:40 / Общество
Митрополит Евгений рассказал, как молитва спасла его от гибели на морозе
06.01.2022, 14:34 / Общество
"Уральские авиалинии" отменили рейс 7 января из Екатеринбурга в Алматы
06.01.2022, 14:12 / Общество
В Казахстане из-за массовых протестов продлили каникулы для студентов
06.01.2022, 13:54 / Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 15 316 жителей