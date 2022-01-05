В Нур-Султане из-за массовых протестов ввели режим ЧП

В стране проходят массовые протесты. Фото: Галина Соловьёва

В столице Казахстана из-за массовых протестов ввели режим ЧП. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении трёх районов республики.

Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Документ опубликован на сайте главы республики.

"В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", – говорится в указе.

На время действия режима ЧП с 23:00 до 7:00 будет действовать комендантский час. В городе усиливается охрана, вводится ограничение на свободу перемещения, в том числе и общественного транспорта, у людей будут проверять документы, ограничат въезд в Нур-Султан, а также выезд из него.

На территории города запрещается продажа оружия, организация мирных митингов и зрелищных массовых мероприятий, нельзя проводить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц.

Ранее режим ЧП был введён в Алматинской, Мангистауской областях и в городе Алма-Ате. Из-за протестов правительство Казахстана ушло в отставку.